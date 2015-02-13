В Петербурге 11 муниципальных депутатов лишат мандатов из-за проверки

Председатель Комитета территориального развития Андрей Чапуров назвал число муниципальных депутатов, которые лишатся мандатов из-за деклараций. Об этом он сообщил на заседании ЗакС.
Проверка проводилась по 37 депутатам, по 18 из них проверка окончена. По 11 депутатам принято решение о лишении полномочий. Два депутата привлечены к дисциплинарной ответственности.
Вопросы были как к содержимому деклараций, так и к срокам. В прокуратуру и главам муниципальных образований направлены сведения по 25 депутатам, не сдавшим вовремя декларации.
Петербургский ЗакС рассмотрит законопроект о внесении изменений в Генплан города.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 3 ) Посмотреть все
Все 37 депутатов, которые не входят Единую Россию или не нашли общий язык с действующей властью. Я практически уверен на 100%.
Случайно Господин Боярский-сын мушкетера не входит в список?Ему там самое место!!Уж больно не в тренде!!
имена фамилии явки