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В Петербурге 11 муниципальных депутатов лишат мандатов из-за проверки
Сегодня, 13:35
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nastya960

В Петербурге 11 муниципальных депутатов лишат мандатов из-за проверки

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Проверка проводилась по 37 депутатам.

Председатель Комитета территориального развития Андрей Чапуров назвал число муниципальных депутатов, которые лишатся мандатов из-за деклараций. Об этом он сообщил на заседании ЗакС.

Проверка проводилась по 37 депутатам, по 18 из них проверка окончена. По 11 депутатам принято решение о лишении полномочий. Два депутата привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Вопросы были как к содержимому деклараций, так и к срокам. В прокуратуру и главам муниципальных образований направлены сведения по 25 депутатам, не сдавшим вовремя декларации.

Петербургский ЗакС рассмотрит законопроект о внесении изменений в Генплан города.

Фото: Piter.tv

Теги: декларации, депутаты, закс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 3 ) Посмотреть все

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Аноним
Сегодня 14:18

Все 37 депутатов, которые не входят Единую Россию или не нашли общий язык с действующей властью. Я практически уверен на 100%.

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Аноним
Сегодня 14:48

Случайно Господин Боярский-сын мушкетера не входит в список?Ему там самое место!!Уж больно не в тренде!!

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Аноним
Сегодня 14:13

имена фамилии явки

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