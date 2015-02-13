В Петербурге 11 муниципальных депутатов лишат мандатов из-за проверки

Проверка проводилась по 37 депутатам.

Председатель Комитета территориального развития Андрей Чапуров назвал число муниципальных депутатов, которые лишатся мандатов из-за деклараций. Об этом он сообщил на заседании ЗакС.

Проверка проводилась по 37 депутатам, по 18 из них проверка окончена. По 11 депутатам принято решение о лишении полномочий. Два депутата привлечены к дисциплинарной ответственности.

Вопросы были как к содержимому деклараций, так и к срокам. В прокуратуру и главам муниципальных образований направлены сведения по 25 депутатам, не сдавшим вовремя декларации.

Петербургский ЗакС рассмотрит законопроект о внесении изменений в Генплан города.

Фото: Piter.tv