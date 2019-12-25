Сеть с шавермой на лопате откроет два новых заведения в Петербурге

Впервые Leo shaverma and bar пришла на рынок Петербурга в 2019 году.

Компания Leo shaverma and bar, специализирующаяся на гастрономических услугах, арендовала два помещения в Василеостровском и Петроградском районах Северной столицы. К концу 2024 года там планируют открыть заведения стритфуда, где подают шаверму на лопате (блюдо пользуется широкой популярностью в социальных сетях). Об этом пишет издание "КомменсантЪ" со ссылкой на NF Group, которая выступила в качестве консультанта при осуществлении данной сделки.

Известно, что одно из кафе будет располагаться на Васильевском острове, а второе − на Петроградской стороне.

Впервые Leo shaverma and bar пришла на рынок Петербурга в 2019 году. Сейчас у сети открыто два кафе в городе.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург удостоился гран-при за лучший гастрономический сувенир.

Фото: пресс-служба NF Group