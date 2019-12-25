Дрозденко рассказал, появятся ли новые вузы в Ленобласти

Сейчас на территории региона действуют 2 вуза.

Новых высших учебных заведений в 47-ом регионе больше не будет. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на пресс-конференции, прошедшей 1 августа.

Руководитель отметил, что сейчас в Ленобласти открыты 2 вуза: это ЛГУ имени Пушкина и институт в Гатчине. Тягаться в вопросе высшего образования с Северной столицей регион не будет, Петербург в данном случае вне конкуренции.

Дрозденко добавил, что вместо вузов на территории Ленобласти будут развивать заведения среднего профессионального образования (училища, техникумы).

Ранее мы сообщили о том, что с 2024 года в Ленобласти введут "Гатчинскую десятину".

Фото: Piter.TV