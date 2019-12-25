С 2024 года в Ленобласти введут "Гатчинскую десятину"

Регион начнёт выделять 10% средств из бюджета на развитие своей столицы.

С 2024 года в Ленинградской области будет введена "Гатчинская десятина": это означает, что регион начнёт выделять 10% средств из бюджета на развитие своей столицы. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в ходе пресс-конференции.

Так, деньги будут выделены из дорожного фонда, что позволит провести качественный ремонт городских трасс, а также построить новые дороги. Кроме того, городу передадут 10% от программы формирования комфортной городской среды и сферы ЖКХ.

По словам губернатора, "десятина" не нанесёт финансового ущерба другим районам, поскольку общее финансирование программ увеличат для всех.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти намерены создать зелёные зоны у мусороперерабатывающих заводов.

Фото: Вконтакте / Гатчинский дворец • музей-заповедник "Гатчина"