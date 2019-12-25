Новые возможности использования материнского капитала в Ленобласти закреплены в окончательном чтении

Законопроект о расширении применения маткапитала многодетными семьями принят в окончательном чтении.

16 июля стало известно о принятии в окончательном чтении законопроекта о расширении возможностей для использования материнского капитала, выданного из областного бюджета. Законопроект ориентирован на многодетные семьи.

На заседании Законодательного собрания Ленинградской области парламентарии разрешили направлять средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, погашение первичного взноса или основного долга, оплату процентов по ипотечным кредитам и займам. К возможностям использования материнского капитала областные парламентарии также добавили оплату стоматологических услуг и операций для матери. Размер регионального материнского капитала при рождении третьего и последующих детей составляет 126 936 рублей.

Ранее пресс-служба правительства Ленинградской области сообщила, что улучшение жилищных условий стало самым популярным способом использования маткапитала в Ленобласти.

Фото: ЗакС Ленобласти, архив