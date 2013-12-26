Улучшение жилищных условий стало самым популярным способом использования маткапитала в Ленобласти

В Выборгском районе материнский капитал помог решить квартирный вопрос почти 5000 семей.

Пресс-служба Ленинградской области поделилась статистикой использования средств материнского капитала родителями Выборгского района. Чаще всего российские семьи пускали деньги, выделенные по программе господдержки, на улучшение жилья. С начала действия программы по текущий момент этим сценарием воспользовались 4984 семьи Выборгского района Ленобласти. 366 из них успели это сделать в 2021 году.

Следующей популярной опцией по использованию семейного капитала стало образование для детей: в развитие и обучение потомков в том же районе решили вложиться 1523 ленинградцев, 64 - в 2021 году.

Материнский семейный капитал родители получают с 2007 года в рамках нацпроекта "Демография". Сегодня при рождении первого ребенка сумма выплаты составляет 483 881,83 рубля, а при рождении второго - увеличивается на 155 550 рублей. Только в Выборгском районе с 2007 года 10960 семьям вручили сертификаты на второго ребенка, и 53 – в 2021 году. За тот же период сертификаты на первого ребенка выдали 441 семье, и 36 из них в 2021 году.

Ранее правительство упростило порядок направления маткапитала на улучшение жилищных условий.

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