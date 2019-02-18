Новые выставки в Арт-центре "ПУШКИНСКАЯ, 10"

В субботу, в день параллельных вернисажей на Пушкинской, 10 состоялись открытия выставок Виктора Иванова, Ильи Овсянникова, Алисы Юфы, Александры Овчинниковой...

Выставки Виктора Иванова, Ильи Овсянникова, Алисы Юфы, Александры Овчинниковой в Арт-центре "ПУШКИНСКАЯ, 10" АРТЛИКБЕЗ № 193 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МОСКВУ: выставка Александры Овчинниковой и Алисы Юфы в галерее "Дверь" СВОБОДНЫЙ ПОЛЁТ : выставка Виктора Иванова в Большом зале Музея Нонконформистского искусства В ПЛОСКОСТИ ЛЕНИНГРАДА : выставка Ильи Овсянникова в галерее "Арт-Лига" арт-гиды: Вадим Климов, Дмитрий Ольшанский Вячеслав Корнев; операторы: Андрей Кузькин Игорь Борисов; музыка: Delta Worldwide Group Санкт-Петербург, 12 февраля 2019 #артликбез #пушкинская10 #искусство #живопись #нонконформизм #авангард #арт #артлига #дверь #спб #петербург #питер #зима #киноликбез 6 фотографий предыдущие следующие









