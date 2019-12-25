На мусорный полигон в Гатчинском районе прилетели 80 аистов

Птиц заметили корреспонденты во время рабочей поездки Мизаила Ильина.

В среду, 5 августа, зампред правительства Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин побывал на мусорном полигоне "Новый Свет – ЭКО" в рамках рабочей поездки. Во время визита руководителя журналисты телеканала ЛенТВ24 запечатлели вблизи мероприятия огромное количество аистов.

Всего было замечено примерно 80 птиц. Они расположили свои гнезда вблизи места переработки отходов.

Отметим, что на полигоне используются современные технологии по избавлению региона от мусора.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти разработают стандарт мест накопления отходов.

Фото: ЛенТВ24