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Петербуржцам напомнили о новых тарифах на содержание жилья с 1 июля
Сегодня, 13:45
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Петербуржцам напомнили о новых тарифах на содержание жилья с 1 июля

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В комитете по тарифам напомнили, что изменения коснутся нанимателей государственного жилья и также собственников помещений в многоквартирных домах, в случае если они не приняли решение о размере платы на общем собрании.

C 1 июля тарифы за содержание жилья в Северной столице будут проиндексированы на 8,5%. Соответствующий закон был принят в конце прошлого года, напомнила пресс-служба городского комитета по тарифам.

В ведомстве напомнили, что изменения коснутся нанимателей государственного жилья и также собственников помещений в многоквартирных домах, в случае если они не приняли решение о размере платы на общем собрании. Например, стоимость содержания жилья площадью 25,95 кв. м увеличится на 63,32 рубля и составит 808,60 рубля в месяц на человека (без учета тарифа на общедомовые нужды).

При этом, согласно Жилищному кодексу страны, граждане имеют право установить приемлемый и обоснованный для содержания дома размер платы на следующий год. Делать это нужно на общем собрании вместе со своей УК или ТСЖ. Тарифы, которые установили в декабре, будут действительны до 1 июля 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге переименуют 24 остановки общественного транспорта.

Фото: Piter.TV

 

 

Теги: санкт-петербург, тарифы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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