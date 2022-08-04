В Петербурге переименуют 24 остановки общественного транспорта

Так, с 15 июня новое название приобретут 12 остановок, другие 12 – с 30 июня.

В среду, 14 июня, стало известно, что для удобства пассажиров 24 остановки общественного переименуют. Об этом рассказали в пресс-службе "Организатора перевозок".

Решение о переименовании остановок принято по итогам заседания Комиссии по присвоению наименований остановочным пунктам, которое прошло в мае этого года. Так, с 15 июня новое название приобретут 12 остановок, другие 12 – с 30 июня.

Напомним, что с 2018 по 2022 годы в рамках Комиссии изменили название 129 остановок. В текущем году переименованы 40 остановок.

С полным списком остановок, название которых изменится, можно ознакомиться на сайте Комитета по транспорту.

Фото: Piter.TV