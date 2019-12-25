Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 7 районах Ленобласти

Наибольшее количество случаев пришлось на Всеволожский район.

По состоянию на среду, 2 сентября, в 19 населенных пунктах 7 районов Ленинградской области были зафиксированы случаи коронавируса. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Тест показал положительный результат у жителей Гатчины, Сиверского, Покровской, Корпиково, Всеволожска, Сертолово, пгт. Кузьмоловского, пгт. имени Свердлова, Рощино, Ленинского, Киришей, Синявино, Назии, Карловки, Замошья, Мги, Виллози, Алеховщины, Новой Слободы.

За сутки болезнь обошла стороной Тосненский, Тихвинский, Волосовский, Приозерский, Кингисеппский, Бокситогорский, Лужский, Волховский, Сланцевский, Подпорожский районы.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 189 человек.

Фото: Piter.TV