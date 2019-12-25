В индустриальном парке "Марьино" пять новых инвесторов будут развивать производственные проекты

Объём инвестиций оценивается в более 5 млрд. рублей до 2024 года.

В Петродворцовом районе Петербурга индустриальный парк "Марьино" встретил пять новых инвесторов, которые будут развивать производственные проекты на территории парка. Отмечается, что объём инвестиций оценивается в более 5 млрд. рублей до 2024 года. Об этом сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле города вечером 4 июня.

Соответствующие документы уже подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и руководители компаний-резидентов в присутствии вице-губернатора Петербурга Максима Соколова.

Таким образом, на территории парка инвесторы планируют развивать проекты в разных отраслях промышленности и ИТ. А как только проекты запустят в работу, то на предприятиях будут открыты более 400 рабочих мест.

Новыми резидентами стали компании: "ВМПАВТО" (производство смазочных материалов), "НСК Химия" (производство антипригарных покрытий для посуды), Хостинг-провайдер "Медиа Лэнд" (построит дата-центр), НПК "Провита" (производство оборудования по разделению газов) и "РИТВЕРЦ" (производство изотопной продукции).

Ранее мы писали, что "Газпром нефть" инвестирует 3 млрд рублей в проект лабораторного комплекса в Петербурге.

Фото: russiaindustrialpark.ru