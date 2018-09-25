С 1 июля гостиницам в России будут присваивать "звездный" статус

Работать без свидетельства о количестве звезд будет запрещено.

Российским отелям с 1 июля 2019 года будут в обязательном порядке присваивать "звездный" статус. Работать без данного свидетельства будет запрещено. Об этом сообщило ТАСС.

Звезды будут присваивать всем гостиницам, у которых более 50 номеров. А с января 2021 года звезды будут давать абсолютно всем гостиницам. Однако, уже сейчас маленькие отели могут пройти добровольную классификацию.

Работать без "звездности" будет нельзя, так как это нарушает закон о регулировании гостиничных услуг, который Владимир Путин подписал в феврале 2018 года. За нарушение предусмотрена административная ответственности. Однако, штрафовать за отказ в получении сертификата будут только с 2020 года.

Также в России с 1 июля изменились правила выдачи микрозаймов.

Видео: Piter.TV; YouTube