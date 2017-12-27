Новые подробности: ребёнок, пострадавший при пожаре на Софийской, идёт на поправку

Ребенок, пострадавший при пожаре, идет на поправку, а мать по-прежнему находится в коме.

Ребенок, пострадавший во время пожара на Софийской, идет на поправку.

Состояние трехлетнего Вити, с которым мама выпрыгнула из окна горящей квартиры 14 января на Софийской улице, улучшилось. Об этом Уполномоченному по правам ребенка сообщили в ДГБN5.

Всю прошлую неделю ребенок провел в реанимации. По информации врачей, сегодня его переводят на отделение нейрохирургии. В палате за ним, помимо медперсонала, будут ухаживать бабушка и дедушка.

Напомним, в стационар малыш поступил с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, ушибом позвоночника и шоком. По словам медиков, ему не понадобились операции. Правда, теперь его ждет длительная реабилитация.

Что касается матери - сегодня её перевели в отделение септической хирургии НИИ скорой помощи имени И.И.Джанелидзе. Состояние оценивается как тяжелое. Она по-прежнему находится в коме.

Ранее в сети сообщалось, что Вите нужны дорогостоящие препараты. О сборе средств на лекарства по согласованию с больницей объявил благотворительный фонд. Как сообщила Уполномоченному главный врач ДГБN5 Людмила Исанкина, на данный момент сбор завершен, препараты переданы в медучреждение.

Напомним: 14 января на Софийской улице ребенок устроил пожар. Спасаясь, женщине пришлось выпрыгнуть с сыном с 8-го этажа.

Видео: Piter.TV





