Пожар на Софийской устроил ребенок

Малыш проведет в больнице около месяца. Его мать находится в коме.

Спасаясь из пожара женщина выпрыгнула с сыном с 8-го этажа. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова заявила, что пожар в квартире на Софийской, 34 устроил мальчик, пока родители выпивали.

Огонь вспыхнул 14 января по недосмотру взрослых. По версии следствия, в руки трехлетнего ребенка попали спички, пока мать и ее мужчина распивали алкоголь. Когда малыш остался без присмотра, он поджег белье в шкафу.

Взрослые, после того, как заметили пламя, начали искать ключи от квартиры, но не наши. В итоге мать приняла решение прыгнуть с ребенком с восьмого этажа на растущие под окном деревья. В итоге они приземлились на землю.

На данный момент женщина находится с черепно-мозговой травмой, переломом бедер и ребер в коме в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Ребенку провели операцию, угроза жизни миновала.

Сожителя без сознания эвакуировали спасатели. В органах опеки сообщили, что семья не стоит на учете.

Ранее Piter.tv писал, что на Софийской из горящей квартиры выпрыгнула женщина с ребенком.

Видео: Piter.tv