На нескольких улицах Петербурга с 23 июля вступают в силу новые ограничения

Движение транспорта ограничат из-за ремонта дорог и установки светофоров.

С понедельника, 23 июля на нескольких петербургских улицах вступают в силу новые ограничения в движении транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Так, из-за ремонта дорог будет перекрыто движение до 15 августа по Старо-Петергофскому проспекту: от площади Стачек до набережной Обводного канала. До 31 августа проехаться нельзя будет по Магнитогорской улице: от проспекта Шаумяна до проспекта Энергетиков.

Ремонтные работы будут проводить и на участке проспекта Энгельса: от проспекта Просвещения до Суздальского проспекта. Движение будет ограничено в дневное время до 21 августа.

На перекрестках улицы Салова и Бухарестской улицы, а также Шуваловского проспекта и Парашютной улицы будут устанавливать новые светофоры. В связи с этим на этих участках будет ограничено движение транспортных средств до 22 августа и 31 августа соответственно.

Ранее мы писали, что городские мероприятия остановят движение транспорта в Петербурге.

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