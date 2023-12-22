С начала года в Петербурге открылись восемь магазинов иностранных брендов

Основной акцент при открытии новых объектов был сделан на модном сегменте.

С начала текущего года в Петербурге появилось 45 новых магазинов и заведений общепита, размещённых в 13-ти торговых центрах. При этом восемь из них представляют зарубежные бренды. Об этом сообщила пресс-служба компании "Nikoliers".

Основной акцент при открытии новых объектов был сделан на модном сегменте, который представлен 25-ю магазинами. Теперь петербуржцы имеют возможность посетить новые отделы таких туристических брендов, как "Climber" и "Loft" из Турции, "Arena" и "Tezenis" из Италии, "Tamaris" из Германии, "Reiker" из Швейцарии и "The North Face" из США. В то же время, и другие компании активно расширяют свои сети, занимая площади в популярных петербургских торговых центрах.

Как отметила директор департамента торговой недвижимости в компании "Nikoliers" Ирина Царькова, благодаря высокой спросу со стороны арендаторов петербургских торговых центров, количество свободных помещений сокращается, и к концу первого квартала вакантность составила всего 6,2%.

Ранее мы сообщили о том, что стоимость аутлет-комплекса в Пулково предварительно оценили в 9 млрд рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)