В 2023 году в парк локомотивов ОЖД поступили 23 новые машины

Помимо эргономичных кабин управления с повышенной шумоизоляцией, в составах также предусмотрены установки климат-контроля и виброустойчивые кресла машиниста.

За первые 9 месяцев 2023 года в парк ОЖД прибыли 23 новые машины. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Всего за указанное время было доставлено пять поездов в депо Санкт-Петербург-Пассажирский-Московский, три пассажирских тепловоза ТЭП70БС в депо Санкт-Петербург-Варшавский, а также 14 тепловозов ТЭМ18ДМ и один тепловоз ТЭМ31М в депо Санкт-Петербург-Финляндский.

Помимо эргономичных кабин управления с повышенной шумоизоляцией, в машинах также предусмотрены установки климат-контроля и виброустойчивые кресла машиниста.

Ранее мы сообщили о том, что с 29 октября в Петербурге изменится расписание электричек.

Фото: Telegram / СПб-Главный