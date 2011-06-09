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В 2023 году в парк локомотивов ОЖД поступили 23 новые машины
Сегодня, 13:24
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В 2023 году в парк локомотивов ОЖД поступили 23 новые машины

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Помимо эргономичных кабин управления с повышенной шумоизоляцией, в составах также предусмотрены установки климат-контроля и виброустойчивые кресла машиниста. 

За первые 9 месяцев 2023 года в парк ОЖД прибыли 23 новые машины. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Всего за указанное время было доставлено пять поездов в депо Санкт-Петербург-Пассажирский-Московский, три пассажирских тепловоза ТЭП70БС в депо Санкт-Петербург-Варшавский, а также 14 тепловозов ТЭМ18ДМ и один тепловоз ТЭМ31М в депо Санкт-Петербург-Финляндский.

Помимо эргономичных кабин управления с повышенной шумоизоляцией, в машинах также предусмотрены установки климат-контроля и виброустойчивые кресла машиниста. 

Ранее мы сообщили о том, что с 29 октября в Петербурге изменится расписание электричек.

Фото: Telegram / СПб-Главный

Теги: локомотивы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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