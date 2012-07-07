В доме на проспекте Стачек заканчивается установка четырех лифтов

На данный момент уже собран каркас новой лифтовой шахты, установлены направляющие, противовес, кабина. Заменена лебедка и станция управления лифта в машинном помещении.

В доме по проспекту Стачек 67, к.5 завершается ремонт лифтового оборудования. В доме 1953 года постройки меняют сразу четыре лифта, рассказали в Жилищном комитете Петербурга.

После ремонта в здании сталинского неоклассицизма будут ходить современные, отечественные лифты. Производитель оборудования – Санкт-Петербургский лифтовой завод.

На данный момент уже собран каркас новой лифтовой шахты, установлены направляющие, противовес, кабина. Заменена лебедка и станция управления лифта в машинном помещении. Сейчас специалисты занимаются обшивкой шахты металлическими листами. Для людей с дополнительными потребностями в лифте появится звуковое сопровождение и шрифт Брайля на кнопках. Двери установят огнеупорные.

В краткосрочном плане 2024 года запланирована замена более 2400 лифтов, по 1800 подъемникам работы завершены или находятся в высокой степени готовности.

Всего до конца 2025 года предстоит заменить около семи тысяч лифтов.

Ранее прокуратура Петербурга занялась сломанными лифтами на улице Корнея Чуковского и Муринской дороге.

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