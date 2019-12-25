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Прокуратура Петербурга занялась сломанными лифтами на улице Корнея Чуковского и Муринской дороге
Сегодня, 14:00
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Петербурга занялась сломанными лифтами на улице Корнея Чуковского и Муринской дороге

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Сломанные лифты стали уголовным делом.

Прокуратура Красногвардейского района провела проверку по обращениям жителей дома 7/2 на улице Корнея Чуковского. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По дмнным ведомства, на момент проверки из 3 лифтов в исправном состоянии находился только 1, другие лифты были сломаны из-за вандализма. В настоящее время по требованию прокуратуры работоспособность лифтов восстановлена.
 
Кроме того, были изучены факты вандализма в отношении лифтов, расположенных в домах на Муринской дороге и улице Корнея Чуковского, но в другом доме.
 
Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм). Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре района.

Ранее сообщалось, что мужчина сломал позвоночник при резкой остановке лифта в доме на улице Лидии Зверевой.

Фото: Piter.TV

Теги: лифт, прокуратура, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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