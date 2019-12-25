Прокуратура Петербурга занялась сломанными лифтами на улице Корнея Чуковского и Муринской дороге

Сломанные лифты стали уголовным делом.

Прокуратура Красногвардейского района провела проверку по обращениям жителей дома 7/2 на улице Корнея Чуковского. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По дмнным ведомства, на момент проверки из 3 лифтов в исправном состоянии находился только 1, другие лифты были сломаны из-за вандализма. В настоящее время по требованию прокуратуры работоспособность лифтов восстановлена.



Кроме того, были изучены факты вандализма в отношении лифтов, расположенных в домах на Муринской дороге и улице Корнея Чуковского, но в другом доме.



Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм). Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре района.

Ранее сообщалось, что мужчина сломал позвоночник при резкой остановке лифта в доме на улице Лидии Зверевой.

Фото: Piter.TV