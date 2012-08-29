На новые автобусы для Соснового Бора намерены выделить 60,7 млн рублей

Транспортные средства будут работать на газовом двигателе.

ООО "Ленинградская АЭС-Авто" объявила тендер на поставку трёх больших городских автобусов для нужд Соснового Бора. Начальная цена контракта составит 60,7 млн рублей. С информацией о закупке Piter.TV ознакомился на портале ЕИС.

Низкопольные транспортные единицы класса I будут вмещать не менее 100 не более 130 пассажиров. Они будут работать на газовом двигателе, их экологический класс должен быть не ниже EURO 5. Кроме того, в техзадании указано, что автобусы должны быть произведены в 2022 году.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 28 ноября.

Ранее мы сообщили о том, что на проект развязок Широтной магистрали на Солидарности и Коммуны направят почти 400 млн рублей.

Фото: Пресс-служба Смольного