На проект развязок Широтной магистрали на Солидарности и Коммуны направят почти 400 млн рублей

Объекты будут простроены на участке от улицы Кржижановского до Хасанской улицы.

АО "Западный скоростной диаметр" объявило тендер на создание проекта развязок Широтной магистрали скоростного движения на пересечении с проспектом Солидарности и с улицей Коммуны. Как стало известно Piter.TV из данных ЕИС, начальная цена контракта составит 397,7 рублей.

Техзадание разделено на 2 этапа. Первый из них касается проектирования развязки с проспектом Солидарности на участке от улицы Кржижановского до Хасанской улицы со строительством путепровода над ж/д путями станции Дача Долгорукова и ликвидацией регулируемого железнодорожного переезда. Вторая часть посвящена проекту развязки с улицей Коммуны на пересечении тех же дорог.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 28 ноября.

Ранее мы сообщили о том, что строительство радиологического центра НМИЦ имени Алмазова откладывается из-за жалобы ФАС.

Фото: Piter.TV