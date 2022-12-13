В больницы Ленобласти поступят 12 новых автомобилей скорой помощи

В канун Дня работника скорой помощи в 47-ой региона направлено 12 новых спецмашин от Минпромторга РФ. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.
Так, 5 новых автомобилей скорой помощи уже работают в Выборе. Еще 2 машины направят в Тосненскую больницу. Остальные будут распределены между Волховской, Гатчинской, Лодейнопольской, Подпорожской и Сланцевской больницами.
Ранее мы сообщили о том, что проверку систем оповещения отменили в Ленобласти.
Фото: Telegram / Админка Ленобласти
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