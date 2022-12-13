В больницы Ленобласти поступят 12 новых автомобилей скорой помощи

Машины были переданы Минпромторгом в канун Дня работника скорой помощи.

В канун Дня работника скорой помощи в 47-ой региона направлено 12 новых спецмашин от Минпромторга РФ. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Так, 5 новых автомобилей скорой помощи уже работают в Выборе. Еще 2 машины направят в Тосненскую больницу. Остальные будут распределены между Волховской, Гатчинской, Лодейнопольской, Подпорожской и Сланцевской больницами.

Ранее мы сообщили о том, что проверку систем оповещения отменили в Ленобласти.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти