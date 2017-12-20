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Новая выделенная полоса соединит четыре района города
Сегодня, 20:31
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smirenny

Новая выделенная полоса соединит четыре района города

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Полоса заработает с 31 мая.

В Петербурге появилась новая выделенная полоса, связывающая четыре района, сообщили в Смольном. 

31 мая полоса свяжет Кировский, Московский, Фрунзенский и Невский районы. Уточняется, что общая протяженность полосы составит 6,8 километров. 

Полоса пройдет по Ленинскому проспекту (от Белградской улицы до Софийской улицы), по улице Типанова (от Московского проспекта до проспекта Космонавтов), по проспекту Славы (от Белградской улицы до Софийской улицы) и по Народной улице (от Дальневосточного проспекта до проспекта Большевиков).

Ранее мы писали, что в Гатчинском районе начался ремонт двух магистралей.

Фото: pixabay

Теги: выделенная полоса, новая полоса, полоса свяжет четыре района
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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