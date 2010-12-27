В Москве, Петербурге и Севастополе депутаты сами смогут решить, кто проедет по "выделенке"

Президент России подписал закон о самостоятельном выборе правительства трех российских городов о том, какому транспорту "отдать" выделенные полосы на дорогах.

Владимир Путин подписал закон, разрешающий правительству Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя самостоятельно решать какому виду транспорта разрешено движение по выделенной полосе. Постановление опубликовано на официальном сайте правительства.

Чиновники считают, что такие меры позволят увеличить безопасность выбранных районов в транспортном плане. Среди установок, которые администрация выбранных городов сможет устанавливать, является утверждение перечня транспортных средств, пригодных для перевозки пассажиров. Также документ открывает доступ ответственным должностным лицам к тахографам, которые контролируют общественное движение на дорогах.

Напомним, что сначала законопроект вернули для повторного второго чтения из-за необходимости внесения поправок, а затем принят на третьем заседании.