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Новая ведущая "Орла и решки" потеснила Настю Ивлееву
Сегодня, 9:56
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nastya960

Новая ведущая "Орла и решки" потеснила Настю Ивлееву

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Поклонников передачи разочаровало поведение Анастасии Ивлеевой.

Зрители долгое время просили организаторов "Орла и Решки" вернуть Анастасию Ивлееву в шоу. Однако первые выпуски нового сезона многих очень разочаровали. Зрителям не понравилось поведение ведущей Анастасии Ивлеевой.

В YouTube под выпуском про Албанию можно найти множество комментариев о том, что Ивлеева "зазвездилась". При этом новую ведущую Юлию Коваль, наоборот, хвалили, хотя изначально не хотели видеть ее в проекте.  

Настя Ивлеева уже была известной до того, как ее пригласили в "Орел и Решку. Сама она считает, что именно этот факт помог ей попасть в тревел-шоу.

Ранее Настю Ивлееву во время съемок "Орла и решки" укусила муха Цеце.

Фото: Instagram/ orelireshka_official

Теги: настя ивлеева, орел и решка, юлия коваль
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

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