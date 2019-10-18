Новая ведущая "Орла и решки" потеснила Настю Ивлееву

Зрители долгое время просили организаторов "Орла и Решки" вернуть Анастасию Ивлееву в шоу. Однако первые выпуски нового сезона многих очень разочаровали. Зрителям не понравилось поведение ведущей Анастасии Ивлеевой.
В YouTube под выпуском про Албанию можно найти множество комментариев о том, что Ивлеева "зазвездилась". При этом новую ведущую Юлию Коваль, наоборот, хвалили, хотя изначально не хотели видеть ее в проекте.
Настя Ивлеева уже была известной до того, как ее пригласили в "Орел и Решку. Сама она считает, что именно этот факт помог ей попасть в тревел-шоу.
Ранее Настю Ивлееву во время съемок "Орла и решки" укусила муха Цеце.
Фото: Instagram/ orelireshka_official
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