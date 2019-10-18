Новая ведущая "Орла и решки" потеснила Настю Ивлееву

Поклонников передачи разочаровало поведение Анастасии Ивлеевой.

Зрители долгое время просили организаторов "Орла и Решки" вернуть Анастасию Ивлееву в шоу. Однако первые выпуски нового сезона многих очень разочаровали. Зрителям не понравилось поведение ведущей Анастасии Ивлеевой.

В YouTube под выпуском про Албанию можно найти множество комментариев о том, что Ивлеева "зазвездилась". При этом новую ведущую Юлию Коваль, наоборот, хвалили, хотя изначально не хотели видеть ее в проекте.

Настя Ивлеева уже была известной до того, как ее пригласили в "Орел и Решку. Сама она считает, что именно этот факт помог ей попасть в тревел-шоу.

Ранее Настю Ивлееву во время съемок "Орла и решки" укусила муха Цеце.

Фото: Instagram/ orelireshka_official