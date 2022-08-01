Новую структуру правительства Подмосковья представят до конца недели

Состав кабинета исполнительной власти озвучат в Мособлдуме в пятницу.

До конца этой неделе в Московской области представят новую структуру правительства по итогам выборов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе заседания областного правительства, передаёт телеканал "360".

Состав кабинета исполнительной власти озвучат в Мособлдуме в пятницу, отметил губернатор. Также Воробьёв выразил благодарность всем, кто принял участие в голосовании, и подчеркнул, что после выборов жители оправданно и справедливо ждут новых решений актуальных проблем.

Ещё раз хочу поблагодарить всех, кто участвует, кто неравнодушен. Всех, кто приложил к этому силы. Я знаю, что их потрачено много. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Ранее Андрей Воробёв рассказал о сотрудничестве Подмосковья с другими странами в медицине.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области