Андрей Воробёв рассказал о сотрудничестве Подмосковья с другими странами в медицине

Несмотря на напряжённую обстановку в мире, Подмосковье по-прежнему поддерживает диалог со специалистами из разных государств в сфере медицины. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьёва.
Во время своего выступления на IV Съезде детских врачей Московской области с международным участием "Педиатрия как искусство" глава региона подчеркнул, что врачи не занимаются политикой и поблагодарил специалистов за то, что они прежде всего думают о борьбе с болезнями.
Поэтому этот опыт, эти практики, лекции, все встречи стопроцентно делают нас сильнее. Делают всех − тех, кто учит, и тех, кто учится.
Андрей Воробьёв, губернатор Московской области
Ранее Подмосковье стало лучшим регионом в Центральном федеральном округе на премии "Экспортёр года".
Фото: пресс-служба губернатора Московской области
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