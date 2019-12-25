Андрей Воробёв рассказал о сотрудничестве Подмосковья с другими странами в медицине

Глава региона подчеркнул, что врачи не занимаются политикой и поблагодарил специалистов за то, что они прежде всего думают о борьбе с болезнями.

Несмотря на напряжённую обстановку в мире, Подмосковье по-прежнему поддерживает диалог со специалистами из разных государств в сфере медицины. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьёва.

Во время своего выступления на IV Съезде детских врачей Московской области с международным участием "Педиатрия как искусство" глава региона подчеркнул, что врачи не занимаются политикой и поблагодарил специалистов за то, что они прежде всего думают о борьбе с болезнями.

Поэтому этот опыт, эти практики, лекции, все встречи стопроцентно делают нас сильнее. Делают всех − тех, кто учит, и тех, кто учится. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Ранее Подмосковье стало лучшим регионом в Центральном федеральном округе на премии "Экспортёр года".

Фото: пресс-служба губернатора Московской области