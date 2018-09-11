Новую серию мультфильма о Чебурашке и крокодиле Гене покажут 31 декабря

В четверг, 31 декабря, на видеосервисе START состоится онлайн-премьера короткометражного музыкального 3D-мультфильма "Чебурашка. Секрет праздника". Об этом Piter.tv сообщает пресс-служба "Союзмультфильма".
Герои мультфильмов о Чебурашке даже спустя более чем полвека после своего создания не теряют популярности и продолжают вдохновлять художников на создание новых произведений
Юлиана Слащева, председатель правления киностудии "Союзмультфильм".
Сюжет праздничной серии про любимых героев держится в секрете. Предполагается, что Чебурашка и его друг Крокодил Гена в канун главного праздника года столкнутся с проделками старухи Шапокляк.
Главных героев озвучили певица Анжелика Варум и актёр Леонид Ярмольник.
Ранее мы сообщали о том, что Петров и Асмус снимутся в фильме "Декабрь" про Сергея Есенина.
Фото: "Союзмультфильм"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все