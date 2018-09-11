Новую серию мультфильма о Чебурашке и крокодиле Гене покажут 31 декабря

Чебурашку озвучила певица Анжелика Варум, а Крокодила Гену — актёр Леонид Ярмольник.

В четверг, 31 декабря, на видеосервисе START состоится онлайн-премьера короткометражного музыкального 3D-мультфильма "Чебурашка. Секрет праздника". Об этом Piter.tv сообщает пресс-служба "Союзмультфильма".

Герои мультфильмов о Чебурашке даже спустя более чем полвека после своего создания не теряют популярности и продолжают вдохновлять художников на создание новых произведений Юлиана Слащева, председатель правления киностудии "Союзмультфильм".

Сюжет праздничной серии про любимых героев держится в секрете. Предполагается, что Чебурашка и его друг Крокодил Гена в канун главного праздника года столкнутся с проделками старухи Шапокляк.

Главных героев озвучили певица Анжелика Варум и актёр Леонид Ярмольник.

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Фото: "Союзмультфильм"