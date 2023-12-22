Проезд между проспектом Большевиков и Кудрово закроют на время строительства транспортной развязки

Кроме того, в районе перекрёстка Проспекта Строителей, Центральной улицы и Кудровского проезда начнут возведение подземного пешеходного перехода.

В феврале на Кудровском проезде будет частично ограничено движение: трансопртный поток переключат на Промышленную улицу, в то время закрытый участок между проспектом Большевиков в Петербурге и Центральной улице Кудрово (Ленобласть), будет расширен и оборудован ливневой канализацией. Об этом сообщила пресс-служба дорожного комитета 47-ого региона.

Кроме того, в районе перекрёстка Проспекта Строителей, Центральной улицы и Кудровского проезда начнут возведение подземного пешеходного перехода.

Также планируется запуск нового путепровода над Мурманским шоссе и начало работ по оборудованию сооружений для очистки сточных вод на этой новой дороге. Общая протяжённость дорожной развязки в Кудрово составит около 5,5 км, а завершение всех работ запланировано на 2027 год.

Ранее мы сообщили о том, что станцию метро "Кудрово" всё еще рассчитывают построить в 2027 году.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти