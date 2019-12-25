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Новая развязка с МКАД поможет победить пробки на Волоколамском шоссе
Сегодня, 10:33
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matveyvn

Новая развязка с МКАД поможет победить пробки на Волоколамском шоссе

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Её планируют запустить в 2021 году.

Новая развязка с МКАД поможет победить пробки на Волоколамском шоссе. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик в эфире "360".

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что в последнее время москвичи всё чаще жалуются на дорожную ситуацию на Новой Риге. Одной из причин стало возвращение горожан из отпусков — это увеличило количество машин на дорогах. Но главная причина - окончательный этап строительства транспортной развязки МКАД и Волоколамского шоссе. 

Пробка тянется до самого въезда в Красногорск, где также перегружено Ильинское шоссе.

Алексей Гержик, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Он отметил, что проблему скоро получится решить, так как строители работают с опережением графика. Движение на нескольких этапах запустят уже к концу 2020 года. Движение по всей развязке начнётся в 2021 году.

Также до 4 октября увеличат пропускную способность Волоколамского шоссе при выезде из Красногорска в столицу.

Ранее Собянин попросил пожилых москвичей оставаться дома из-за коронавируса.

Фото: pixabay.com

Теги: волоколамское шоссе, мкад, подмосковье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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