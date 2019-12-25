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Новая разработка ученых поможет видеть сквозь стены
Сегодня, 10:22
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Новая разработка ученых поможет видеть сквозь стены

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Система способна отслеживать и космический мусор.

Ученые из Национального института стандартов и технологий США разработали радиолокационную систему, которая способна создавать в реальном времени изображения объектов, находящихся или движущихся за стенами с гиперзвуковой скоростью. Статья была опубликована в журнале Nature Communications.

Отмечается, что новая система способна также отслеживать космический мусор, который движется со скоростью более 30 тыс. километров в час. Обнаружить такая система способна и гиперзвуковое оружие, которое движется со скоростью в пять раз превышающей скорость звука.

Новая система использует микроволны. Они способны проходить через плотные материалы, например, через бетон и гипсокартон. Для построения трехмерного изображения с помощью новой микроволновой системы требуется несколько микросекунд данных.

Предполагается, что новая технология в том числе поможет быстрее находить людей в горящих зданиях.

Ранее мы писали, что ученые нашли белок, который может предотвратить попадание опухолевых клеток в кровь. 

Фото: pixabay 

Теги: американские ученые, видеть сквозь стены
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

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