Новая разработка ученых поможет видеть сквозь стены

Система способна отслеживать и космический мусор.

Ученые из Национального института стандартов и технологий США разработали радиолокационную систему, которая способна создавать в реальном времени изображения объектов, находящихся или движущихся за стенами с гиперзвуковой скоростью. Статья была опубликована в журнале Nature Communications.

Отмечается, что новая система способна также отслеживать космический мусор, который движется со скоростью более 30 тыс. километров в час. Обнаружить такая система способна и гиперзвуковое оружие, которое движется со скоростью в пять раз превышающей скорость звука.

Новая система использует микроволны. Они способны проходить через плотные материалы, например, через бетон и гипсокартон. Для построения трехмерного изображения с помощью новой микроволновой системы требуется несколько микросекунд данных.

Предполагается, что новая технология в том числе поможет быстрее находить людей в горящих зданиях.

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