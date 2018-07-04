Найден белок, предотвращающий распространение опухолевых клеток в крови

Речь идет про белок TRPM7.

Ученые из Университета Джона Хопкинса нашли белок, который может предотвратить попадание опухолевых клеток в кровь. Он может предотвращать и распространение их по организму.

Так, с помощью результатов исследования ученые смогли объяснить процесс образования метастазов, когда раковые клетки отделяются от первичной опухоли и перемещаются в другие части тела.

Мы обнаружили, что белок TRPM7 фиксирует давление жидкости, текущей в кровотоке, и останавливает распространение клеток по сосудистой системе, – сказал автор работы, ученый Каустав Бера.

В ходе исследования ученые выяснили, что метастатические опухолевые клетки снижают уровень белка TRPM7.

В связи с эти исследователи предполагают, что если увеличить экспрессию белка в опухолевых клетках, то процесс метастазирования можно будет остановить.

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