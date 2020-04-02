На одном из домов Петербурга появился светящийся Бэтмен от арт-группы "Явь"

Он будет появляться каждую ночь, отмечают авторы.

Петербургские художники создали стрит-арт работу, которую невозможно смыть. Силуэт знака Бэтмена появился на одном из домов Петербурга, его выполнили участники арт-группы "Явь".

"Даже уличное искусство можно создавать не выходя на улицу, эта работа сделана именно так", ― отметили авторы.

Знак героя комиксов будет появляться на доме каждый день в темное время суток. Также "Явь" напомнила о важности соблюдения режима самоизоляции.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что стрит-арт с героями "Крутого пике" на Литейном закрасили.

Видео и фото: Piter.TV