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На одном из домов Петербурга появился светящийся Бэтмен от арт-группы "Явь"

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Он будет появляться каждую ночь, отмечают авторы.

Петербургские художники создали стрит-арт работу, которую невозможно смыть. Силуэт знака Бэтмена появился на одном из домов Петербурга, его выполнили участники арт-группы "Явь".

"Даже уличное искусство можно создавать не выходя на улицу, эта работа сделана именно так",

― отметили авторы. 

Знак героя комиксов будет появляться на доме каждый день в темное время суток. Также "Явь" напомнила о важности соблюдения режима самоизоляции. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что стрит-арт с героями "Крутого пике" на Литейном закрасили

Видео и фото: Piter.TV 

Теги: арт-группа явь, стрит-арт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Стрит-арт Петербурга: лица,

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