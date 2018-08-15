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Новая ледовая арена в Волхове получила разрешение на ввод в эксплуатацию
Сегодня, 9:58
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Новая ледовая арена в Волхове получила разрешение на ввод в эксплуатацию

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Первый хоккейный матч на объекте пройдёт в пятницу, 15 декабря.

Разрешение на ввод ледовой арены на проспекте Державина в Волхове выдано Госстройнадзором Ленобласти. По данным районной администрации, первый хоккейный матч на объекте пройдёт в пятницу, 15 декабря.

На льду сразятся команды "Марс" из Волхова и "Фортуна" с Вындина острова. В этот же день состоится церемония передачи символического ключа от стадиона. Начало мероприятия намечено на 11:30, сама игра начнется в 13:20.

Первые три дня площадка будет функционировать в тестовом режиме. Тем не менее, уже в эти выходные жители Волхова смогут прокатиться на коньках по льду арены. Для этого необходима предварительная запись и собственные коньки. Услуги аренды и заточки коньков внедрят на стадионе чуть позже

Ранее мы сообщили о том, что сельхозпредприятия Ленобласти содержат почти 200 тыс. свиней.

Фото: ВКонтакте / V эфире - Волхов

Теги: ледовая арена, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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