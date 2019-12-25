Новая книга Виктора Пелевина выйдет 26 августа

Новинка появится одновременно в бумажном, электронном и аудиоформате.

Новая книга Виктора Пелевина от издательства "Эксмо" поступит в продажу 26 августа. Об этом сообщила пресс-служба издательства.

Новинка появится одновременно в бумажном, электронном и аудиоформате. Оформить предзаказ и в числе первых увидеть обложку и аннотацию можно будет на Eksmo.ru.

Подробности произведения пока держатся в секрете.

Виктор Пелевин является одним из самых ярких писателей конца ХХ – начала ХХI века. За свою первую книгу, сборник рассказов "Синий фонарь" 1991 года, он получил "Малую Букеровскую премию".

Наиболее известными произведениями Пелевина считаются романы "Чапаев и пустота" (1996) и "Generation П" (1999). Несмотря на огромную популярность, Пелевин не появляется на публике, не дает интервью и не ходит на вручение премий. В таких случаях организаторы событий ставят на сцену его картонную фигуру.

Ранее в Петербурге представили книгу-летопись о балете Бориса Эйфмана.

Фото: eksmo.ru