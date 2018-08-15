В Ленобласти открыли новую экотропу "Шесть озёр"

Маршрут стартует у озера Красавица, проходит через заповедник "Озеро Щучье" и заканчивается у Финского залива.

В Выборгском районе 47-ого региона прошло открытие нового экомаршрута под названием "Шесть озёр". Протяжённость тропы составляет 45 км. Об этом информирует пресс-служба комитета по природным ресурсам Ленобласти.

Маршрут стартует у озера Красавица, проходит через заповедник "Озеро Щучье" и заканчивается у Финского залива.

По словам председателя комитета по природным ресурсам Фёдора Стулова, маршрут привлекателен для путешественников своим разнообразием. Любители активного отдыха смогут не только насладиться лесными просторами, но и воспользоваться комфортной инфраструктурой, в том числе, базой отдыха, прокатом спортивного инвентаря, посетить рестораны и кафе, верёвочный парк, а также музей-заповедник Ялкала.

Ранее мы сообщили о том, что строительство крупнейшего птичника в Европе стартовало в Ленобласти.

Фото: Комитет по природным ресурсам Ленинградской области