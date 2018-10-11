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В конце Комендантского проспекта к началу осени появится новая дорога
Сегодня, 9:46
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nastya960

В конце Комендантского проспекта к началу осени появится новая дорога

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Сейчас там есть только временные объездные дороги.

Жилой массив в конце Комендантского проспекта (от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы) к сентябрю получит дорогу. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В квартале полным ходом идет плотная застройка, несколько лет там живут люди, а сквозного проезда по Комендантскому проспекту так и не так. Сейчас там есть временные объездные дороги, которые совсем не удобны как для водителей, так и для пешеходов.

Представитель генподрядчика ООО "А-проект" пообещал, что движение на участке будет открыто к 1 сентября 2019 года. Полностью строительство будет окончено в 2020 году.

Также ремонт петербургских дорог включили в федеральную программу.
Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: дорога, комендантский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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