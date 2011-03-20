В Подпорожье прошло открытие новой автостанции

Мероприятие состоялось в День города.

В субботу, 24 июня, в Подпорожье отмечали День города. Как сообщила пресс-служба комитета по строительству Ленобласти, одновременно с этим в городе прошло открытие новой автостанции.

Площадка может принять до 100 человек в сутки.

Первый этаж оборудован кассой, а также залом ожидания, камерами хранения, буфетом и туалетами. На втором этаже находятся административные помещения.

Ранее мы сообщили о том, что примерно 3 тыс. человек присоединились к "Добровольной пожарной охране Ленобласти".

Фото: Комитет по строительству Ленинградской области