Новая Зеландия обратилась за международной помощью в ликвидации последствий циклона

Циклон "Габриэль" нанес мощный удар по центральным и юго-восточным регионам Северного острова.

Власти Новой Зеландии обратились за международной помощью в ликвидации последствий циклона. Об этом заявил премьер-министр страны Крис Хипкинс.

Циклон "Габриэль" нанес мощный удар по центральным и юго-восточным регионам Северного острова Новой Зеландии. Часть населенных пунктов затоплена, более девяти тысяч жителей пребывают в зонах эвакуации. По словам Хипкинса, страна столкнулась с большой неопределенностью и экстремальными условиями. Он отметил, что нагрузка на инфраструктуру сохранится какое-то время.

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Видео: Telegram / РИА Новости