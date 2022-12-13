Новая Зеландия обратилась за международной помощью в ликвидации последствий циклона

Власти Новой Зеландии обратились за международной помощью в ликвидации последствий циклона. Об этом заявил премьер-министр страны Крис Хипкинс.
Циклон "Габриэль" нанес мощный удар по центральным и юго-восточным регионам Северного острова Новой Зеландии. Часть населенных пунктов затоплена, более девяти тысяч жителей пребывают в зонах эвакуации. По словам Хипкинса, страна столкнулась с большой неопределенностью и экстремальными условиями. Он отметил, что нагрузка на инфраструктуру сохранится какое-то время.
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Видео: Telegram / РИА Новости
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