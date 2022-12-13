  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:15
81
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Новая Зеландия обратилась за международной помощью в ликвидации последствий циклона

0 0

Циклон "Габриэль" нанес мощный удар по центральным и юго-восточным регионам Северного острова.

Власти Новой Зеландии обратились за международной помощью в ликвидации последствий циклона. Об этом заявил премьер-министр страны Крис Хипкинс.

Циклон "Габриэль" нанес мощный удар по центральным и юго-восточным регионам Северного острова Новой Зеландии. Часть населенных пунктов затоплена, более девяти тысяч жителей пребывают в зонах эвакуации. По словам Хипкинса, страна столкнулась с большой неопределенностью и экстремальными условиями. Он отметил, что нагрузка на инфраструктуру сохранится какое-то время.

Ранее мы сообщали, что в Москве произошел сильный пожар в автотехцентре.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: ликвидация последствий, новая зеландия, помощь, циклон
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Zhornik Kamilla
Сегодня 12:30

Жена купила капли, что кардинально улучшили наш сeкc, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. А жена стала развратной и готовой на все и оргазмы крутые. Это новый мир в сeкce, жалею лишь что раньше не попробовали! Советую всем попробовать, реально крутая штука, жена покупала здесь -----  https://paply.org/konan

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии