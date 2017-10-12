Новая Зеландия: Видео из кабины пилотов напугало пассажиров

Многие пассажиры после просмотра этого видео признались, что не хотели бы видеть то, что видят пилоты.

На популярном видеохостинге YouTube появилось видео, которое снял один из членов экипажа пассажирского лайнера Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Qatar Airways.

Видео было снято при заходе на посадку в аэропорту города Квинстаун, который расположен в юго-западной части новозеландского острова Южный. Он находится на берегу бухты Куинстаун озера Уакатипу, небольшого озера ледникового происхождения. Город окружён живописными горами. Это знаменитый туристический центр Новой Зеландии.

На опубликованных кадрах самолет скользит между верхушками гор по густым облакам, а затем и вовсе делает поворот и ныряет в туманное "молоко". Какое-то время экипаж ведет самолет полностью вслепую, лавируя между гор, ориентируясь только по приборам. А затем выныривает под облаками над водоемом. И в конце благополучно совершает посадку в аэропорту Квинстауна.

Многие пассажиры после просмотра видео признались, что данное видео их напугало, и они не хотели бы видеть то, что видит экипаж самолета. Хотя все признались, что вид действительно потрясающе красивый.

Сегодня Piter.TV опубликовал другое потрясающе красивое и захватывающее видео из Канады, на котором идет ожесточенная борьба за жизнь между волком и лосем.

Видео: YouTube/Kusha Jafri