Захватывающее видео из Канады: Дрон случайно снял битву волка и лося

В сети появилось видео из Северного Онтарио, которое совершенно случайно попало в объектив камеры беспилотника.

В поле зрения камеры, установленной на квадрокоптере, случайно попала битва между волком и лосем, который отдыхал в реке недалеко от берега.

Автор видео сообщает, что снял эти кадры в Северном Онтарио. Там часто выходят на прогулку лоси. Когда беспилотник снял лося и полетел дальше, из чащи леса в прибрежной зоне к лосу выбежал крупный волк и напал на сохатого. Беспилотник вернулся и стал снимать битву. Волк ухватился зубами в переднюю ногу лося. Лось кружился по воде, пытаясь стряхнуть с себя хищника, пытался достать его задней конечностью, но у него долгое время не получалось это сделать. Хищник вцепился мертвой хваткой и не хотел отпускать свою добычу.

Вскоре лось зашел чуть глубже и даже чуть присел, тогда волку пришлось на мгновение отцепиться, чтоб не захлебнуться. Этого мгновения хватило, чтоб лось смог отбежать от клыкастого хищника. Лось стал уходить от преследователя по воде, а волк вплавь пытался догнать сохатого. Преследование длилось пару минут, расстояние между ними увеличивалось с каждой секундой. И тогда волк повернул к берегу, оставшись без добычи.

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Видео: YouTube/Dan Nystedt