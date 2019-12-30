Стали известны подробности новой "Call of Duty"

Игра станет перезагрузкой "Black Ops".

Стали известны подробности нового эпизода популярного шутера "Call of Duty", который планируется выпустить в 2020 году. Отмечается, что игра станет перезагрузкой серии "Black Ops". Об этом сообщает издание The Gaming Revolution.

Рабочее название проекта "Call of Duty: Zeus", но ближе к релизу оно, вероятнее всего, изменится. Что касается особенностей новой игры, то в мультиплеере появится большая "ледяная" карта и снегоходы. Остальные карты станут менее загромождены, чем в "Call of Duty: Modern Warfare". Кроме того, генерация здоровья перестанет быть автоматической, не будет никаких сбросов ресурсов, новые зомби будут сильно отличаться от тех, что были в предыдущих версиях игры. Также утверждается, что игра "будет более реалистической и менее похожа на фэнтези".

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Видео: YouTube / Zeus