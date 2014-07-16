Новак: газ могут бесплатно подвести к 3-4 млн домовладений

Вице-премьер РФ прокомментировал закон о газификации населения.

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что газ могут бесплатно подвести к 3-4 млн домовладений. Такое заявление чиновник сделал в эфире программы телеканала "Россия-1". Он прокомментировал внесенные президентом Владимиром Путиным правки в федеральный закон о газоснабжении населения.

По нашей оценке, это может коснуться порядка 3-4 млн домовладений. Сейчас ведется активная работа по реализации. Уже принят закон, председателем правительства подписана дорожная карта по реализации задачи, поставленной президентом. Александр Новак, вице-премьер РФ

Эксперт объяснил журналистам, что подключать здания к газу будет единый региональный оператор. Для реализации этой инициативы чиновники сейчас занимаются внесением правок в нормативную базу. Для газификации домовладения потребителям нужно будет только оплатить строительство и прокладку трубопровода внутри частной территории, а также закупить необходимое для этого оборудование.

Власти Ленобласти ввели дополнительные субсидии на газификацию населённых пунктов.

Фото: Россия-24