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Власти Ленобласти ввели дополнительные субсидии на газификацию населённых пунктов

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Постоянные жители Ленобласти получат 180 000 рублей на проведение газа в частный дом.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил о введении новых субсидий из бюджета региона на газификацию частных домов. На субсидии могут рассчитывать все жители области, проживающие в ней не менее года: сумма составит 180 000 рублей для обычных граждан, 200 000 для льготников и 300 000 для инвалидов, ветеранов, участников Великой Отечественной войны.

Средства могут быть использованы для проведения газопровода на своем земельном участке, приобретения газового котла, плиты и иного оборудования. 

Планы по газификации последней мили были озвучены на прямой линии 30 июня президентом страны Владимиром Путиным. 

 

Теги: бесплатная миля, газификация ленобласти, домохозяйства, дрозденко, субсидии на газ
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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