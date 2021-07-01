Власти Ленобласти ввели дополнительные субсидии на газификацию населённых пунктов

Постоянные жители Ленобласти получат 180 000 рублей на проведение газа в частный дом.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил о введении новых субсидий из бюджета региона на газификацию частных домов. На субсидии могут рассчитывать все жители области, проживающие в ней не менее года: сумма составит 180 000 рублей для обычных граждан, 200 000 для льготников и 300 000 для инвалидов, ветеранов, участников Великой Отечественной войны.

Средства могут быть использованы для проведения газопровода на своем земельном участке, приобретения газового котла, плиты и иного оборудования.

Планы по газификации последней мили были озвучены на прямой линии 30 июня президентом страны Владимиром Путиным.