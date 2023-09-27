Новак рассказал о последствиях запрета на экспорт топлива из России

Вице-премьер РФ оценил ситуацию с топливом в стране.

Биржевые цены на топливо в России снизились благодаря временному запрету экспорта, в последние дни наблюдается небольшой рост в рамках коррекции. Соответствующее заявление в рамках правительственного заседания при участии главы государства Владимира Путина сделал вице-премьер страны Александр Новак. Таким образом чиновник оценил экстренную меру кабинета министров от 21 сентября, когда власти ввели эмбарго на экспорт из страны бензина и дизельного топлива для насыщения внутреннего рынка топлива.

Отмечается снижение биржевых оптовых цен на моторное топливо… В последние два дня наблюдается коррекция примерно на 1-2% после резкого падения, это нормально, поскольку те текущие уровни, которые сейчас достигнуты на бирже, отражают реальную конъюнктуру. Александр Новак, вице-премьер РФ

Новак призвал правительство и ФАС следить за уровнем наценок на АЗС.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live