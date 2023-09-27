Новак призвал правительство и ФАС следить за уровнем наценок на АЗС

Вице-премьер РФ оценил ситуацию как стабилизирующуюся.

Российскому правительству и Федеральной антимонопольной службе требуется необходимо следить за уровнем наценок на автозаправочных станциях по стране. Соответствующее заявление в рамках правительственного заседания при участии главы государства Владимира Путина сделал вице-премьер страны Александр Новак. Чиновник заметил, что внутренняя ситуация стабилизируется, а в ближайшее время кабинет министров примет новые решения по долгосрочным дополнительным мерам.

Необходимо контролировать уровни наценки, в том числе вместе с ФАС на АЗС, поскольку при падении биржевых цен это должно отражаться на независимых автозаправках. Александр Новак, вице-премьер РФ

Александр Новак добавил, что принятые меры оперативного характера обеспечивают восстановление и стабильную работу мелкооптового сегмента, а также независимых сетей АЗС, работу сельскохозяйственных производителей.

Новак оценил рост цен на АЗС в России.

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