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Новак оценил рост цен на АЗС в России

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Вице-премьер России рассказал о ситуации с топливом в стране.

 Рост цен на автозаправочных станциях в России в среднем остается на уровне инфляции, но есть независимые АЗС, на которых показатель несколько выше. Соответствующее заявление в рамках правительственного заседания при участии главы государства Владимира Путина сделал вице-премьер страны Александр Новак.

Но на тех, которые относятся к вертикально интегрированным компаниям, ограничение цен на АЗС позволило сохранить цены на уровне инфляции.

Александр Новак, вице-премьер РФ

Россия объявит на следующей неделе о сокращении поставок нефти на внешние рынки.

Фото видео: Правительство России

Теги: азс, александр новак, бензин, дизель, рост цен, топливо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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