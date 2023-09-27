Новак оценил рост цен на АЗС в России

Вице-премьер России рассказал о ситуации с топливом в стране.

Рост цен на автозаправочных станциях в России в среднем остается на уровне инфляции, но есть независимые АЗС, на которых показатель несколько выше. Соответствующее заявление в рамках правительственного заседания при участии главы государства Владимира Путина сделал вице-премьер страны Александр Новак.

Но на тех, которые относятся к вертикально интегрированным компаниям, ограничение цен на АЗС позволило сохранить цены на уровне инфляции. Александр Новак, вице-премьер РФ

Россия объявит на следующей неделе о сокращении поставок нефти на внешние рынки.

Фото видео: Правительство России