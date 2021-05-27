Вице-премьер РФ рассказал о некомпетентности европейских должностных лиц в вопросе энергетики.

Российский вице-премьер Александр Новак назвал запрет на запуск "Северного потока — 2" абсурдом. Таким образом чиновник прокомментировал европейский энергетический кризис депутатам Государственной Думы на правительственном часе в нижней палате парламента. Он напомнил политикам о том, что стоимость энергетических ресурсов в Европе выросла в 10 раз, на газ - в 5 раз".

Запрет на ввод в эксплуатацию "Северного потока 2" - это абсолютный абсурд и непонимание энергетических балансов. Ранее я уже предупреждал о том, что европейские потребители столкнутся с еще большим ростом цен. Александр Новак, вице-премьер РФ

Чиновник привел в пример ситуацию, сложившуюся на немецком энергетическом рынке. Там цены на нефтепродукты выросли до 40%. Цена на газ в отдельные моменты достигала уровня в 4 тысячи долларов за одну тысячу кубометров. По мнению Новака, к такому результату привела полная некомпетентность европейских чиновников, их непродуманная политика и отсутствие стратегического планирования.

Новак: РФ обсуждает с азиатскими партнерами возможность поставок нефти.

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