Новак: РФ обсуждает с азиатскими партнерами возможность поставок нефти

Вице-премьер РФ рассказал о перераспределении энергетических поставок.

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия обсуждает с азиатскими партнерами возможность дополнительных поставок нефти. Кабинет министров изучает возможность перенаправления поставок энергетических ресурсов на Восточное направление, если у страны возникнет такая необходимость. Такой информацией чиновник поделился с представителями Государственной Думы России на правительственном часе.

У нас поставки диверсифицированы по всему миру. Безусловно, львиная доля - это Европа и Азия, но поставки идут и в страны Ближнего Востока, и Латинской Америки. Александр Новак, вице-премьер РФ

Чиновник выразил надежду перед законодателями на то, что для российского сырья на рынках АТР найдется достаточно места. Новак считает переориентацию потоков серьезной проблемой, так как мировые рынки большие, но они уже достаточно сбалансированы Изменения влекут за собой изменение логистических цепочек и взаимных систем расчетов.

Новак сообщил о проработке ряда антикризисных мер по поддержке нефтяной отрасли.